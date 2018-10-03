الإمارات تحتفل بـ "اليوم العالمي للمعلمين"

الشارقة 24 – وام:

تحتفل الإمارات بـ "اليوم العالمي للمعلمين"، الذي يصادف الجمعة 5 أكتوبر الجاري، وسط تقدير رسمي وشعبي لدورهم في بناء أجيال المستقبل وترسيخ المعارف والقيم الأخلاقية في المجتمع.

وأعلنت العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة عن إقامة فعاليات ومناشط متنوعة لتكريم المعلمين، وشكرهم على رسالتهم السامية في نشر العلم والمعرفة، وتخريج أجيال مؤهلة تساهم بفعالية في التنمية المستدامة في الدولة.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتوفير أشكال الدعم والرعاية كافة للمعلمين، فهم القدوة وأصحاب الدور المحوري في بناء العقول وأحد أهم الموارد التعليمية القادرة على ترسيخ منظومة تعليمية متميزة.

وتعد "جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات في أبريل 2017، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة بضرورة تسليط الضوء على المعلم وتكريس أفضل الممارسات لدعمه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تطوير التعليم يبدأ من المعلم.