أمل القبيسي تستقبل سفير سلطنة عمان

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، الأربعاء، الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، بحضور سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز وتدعيم أوجه التعاون القائم بينهما في المجالات كافة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة، وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي ـن العلاقات بين البلدين تحظى برعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وتوجيهاتهما السديدة لترسيخ عرى التعاون الثنائي ودعم مسيرة العمل المشترك والوصول بها الى آفاق أوسع، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي وسفير سلطنة عمان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وآليات تطوير التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى العماني، وتبادل الخبرات والزيارات.