"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تشيلي

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد جورج دكرت سفير جمهورية تشيلي المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير التشيلي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية تشيلي الجديد عن سعادته بتمثيل بلده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".