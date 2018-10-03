الوطني الاتحادي يشارك في منتدى برلماني إقليمي بالمنامة

الشارقة 24 – وام:

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني الإقليمي "العربي الآسيوي" للسكان والتنمية، الذي عقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين على مدى يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

ومثلت سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، ومقررة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس، الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا المنتدى، الذي نظمه مجلس الشورى البحريني بالتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والجمعية الآسيوية للسكان والتنمية، تحت عنوان "الاستثمار في الشباب: نحو تنمية إقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وشهد المنتدى حضوراً كبيراً من البرلمانيين وممثلي مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والآسيوية، من 17 دولة.

وأكدت سعادة المهندسة عزة بن سليمان خلال مداخلتها في الجلسة الثانية للمنتدى التي ترأستها وعقدت بعنوان "الأمن الغذائي وفرص العمل للشباب"، أن هذا المنتدى سيسهم في الارتقاء بممارسات تمكين الشباب في الدول المشاركة، وتفعيل الدور البرلماني في دعم هذا الملف المهم لتحقيق تنمية مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.