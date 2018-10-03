"الهلال الأحمر" يفتتح طريق جلعه - بالحاف بمحافظة شبوة

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الطريق الدولي جلعه - بلحاف الذي يربط بين محافظة شبوة وحضرموت وعدن، بعد إعادة تأهيله، مما يسهم في إنهاء معاناة المارين في هذا الخط الدولي وتسهيل حركة مرور مركباتهم.

وأكد سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة عقب افتتاح الطريق أن طريق جلعه - بلحاف له أهمية بالغة كونه خط دولي يربط بين محافظات شبوة وحضرموت وعدن، ويعد طريقاً استراتيجياً يخدم المواطنين في الحركة والتنقل بعد انهياره بسبب الكوارث الطبيعية وأخرها إعصار تشابالا.

وأضاف إن الهيئة مستمرة في دعمها للمشاريع الحيوية في شبوة، مشيراً إلى أن صيانة طريق جلعه - بلحاف هو من إحدى المشاريع الهامة التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.