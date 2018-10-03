الإمارات للطاقة النووية توعي الطلبة بـ "البرنامج السلمي" للدولة

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية زيارة ميدانية إلى مدرسة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بهدف توعية الطلبة من كافة الأعمار بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتثقيفهم بآليات وطبيعة عمل المؤسسة، فضلاً عن تعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة مستقبلاً في القطاع النووي السلمي.

جاء ذلك في إطار برنامجها التثقيفي المتواصل للطلبة، حيث تضمنت الزيارة سلسلة من الأنشطة أعدتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تحفز الطلبة على التفكير بأسلوب إبداعي وإيجاد الحلول المبتكرة علاوة على استكشاف الجوانب الفنية والتقنية لقطاع الطاقة النووية السلمية.

وتفاعل الطلبة مع هذه الأنشطة وتعرفوا عن كثب على البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ومساهمته المهمة في مسيرة النمو والتقدم لدولة الإمارات.