حمدان بن محمد يدشن مركز الشرطة الذكي "sps" في لامير دبي

الشارقة 24 – وام:

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في منطقة لامير في جميرا بدبي، مركز الشرطة الذكي "sps" التابع لشرطة دبي، الذي يعد المركز الذكي الثاني بعد تدشين الأول في منطقة "سيتي ووك" في دبي، سبتمبر 2017، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم.

واستمع سموه من سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه، إلى شرح مفصل حول آلية عمل المركز والخدمات الذكية التي يقدمها للجمهور دون أي تدخل بشري.

وذكر اللواء المري في سياق الشرح الذي قدمه أمام سمو ولي عهد دبي ومرافقيه، أن المركز يوفر 27 خدمة رئيسية لطالبيها على مدار 24 ساعة، وذلك في مجال الخدمات الجنائية التي من بينها المرورية والشهادات والتصاريح وما إلى ذلك، إلى جانب 33 خدمة فرعية.

ومن الخدمات الذكية التي يقدمها المركز الشكاوى العمالية وأمن المساكن وجرائم الاتجار بالبشر، ودعم ضحايا العنف البشري، ودفع مخالفات، وكافة المعاملات ذات الصلة بتعامل الجمهور مع الشرطة التي لا تحتاج الذهاب إلى مراكز الشرطة التقليدية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عقب زيارته للمركز، اذي رافقه فيها سعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي في دبي، عن سعادته بهذا التطور المذهل الذي تحققه قيادة شرطة دبي على أكثر من صعيد، والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد الناس خاصةً المتعاملين معها، وتوفير الوقت والجهد على المتعامل والتسهيل عليه في انجاز معاملاته بزمن قياسي ودون عناء أو طول انتظار.

وهنأ سموه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقائدها ومساعديه وضباطها وأفرادها على ما يحققونه من إنجازات حضارية تضاهي في تقنيتها ومستواها انجازات قيادات شرطية عالمية، خاصةً في مجال كشف الجرائم، بما فيها المخدرات وأمن المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الإنجازات العظيمة التي تبعث في النفس الراحة والاطمئنان والفخر.