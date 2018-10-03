برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يدشن أول مستشفى ميداني لكبار السن

الشارقة 24 – وام:

دشن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع أول مستشفى ميداني لعلاج كبار السن محلياً وعالمياً، وذلك في إطار سلسلة من المبادرات التطوعية والإنسانية الهادفة إلى العناية بكبار السن، تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وتأتي هذه المبادرة التطوعية الإنسانية بمناسبة "عام زايد"، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام ومبادرة زايد العطاء، انسجاماً مع الجهود الوطنية والمجتمعية في خدمة كبار السن الذين يجسدون قيم الولاء والانتماء والعمل والإنجاز من أجل الوطن.

ويقدم المستشفى الميداني المتحرك خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للمسنين وبالأخص النساء، بإشراف نخبة من الأطباء المتطوعين من دولة الإمارات.

وأفادت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بأن مبادرة المستشفى الميداني لكبار السن تأتي استكمالاً للمبادرات التطوعية والإنسانية لبرنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع في السنوات الماضية والذي استطاع أن يصل برسالته الإنسانية للملايين، من خلال الآلاف من الساعات التطوعية التي ساهمت بشكل كبير في استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في خدمة الإنسانية، وتبني مبادرات مبتكرة تساهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى الشباب.

وأضافت أن مبادرة المستشفى الميداني لكبار السن التي تجسد الالتزام الديني والوطني والأخلاقي تجاه شريحة كبار السن من الآباء والأمهات والأجداد، تأتي تحت شعار "على خطى زايد" وتستمر طيلة عام 2019 .

وأكدت السويدي اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بفئة كبار السن وتقديرها ودعمها المتواصل لهذه الفئة من خلال رعايتها لمبادرات خلاقة تعنى بالمسنين.