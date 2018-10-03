"الهلال" يشارك في لقاء لبحث الوضع الصحي في أبين

الشارقة 24 – وام:

شارك الهلال الأحمر الإماراتي في لقاء جمع المنظمات الدولية العاملة في محافظة أبين، بهدف توحيد جهود العمل الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة ومناقشة الوضع الصحي فيها وخاصة مستشفى الرازي العام الذي يخدم 11 مديرية.

واستعرض اللواء أبو بكر حسين سالم محافظ أبين خلال اللقاء الذي شارك فيه المهندس سعيد آل علي ممثلاً عن الهلال الأحمر الإماراتي، الوضع الصحي في المحافظة وتنسيق الجهود الإغاثية.

وأكد آل علي استعداد الهلال لتقديم الدعم والمساعدة، لرفع المعاناة عن الأهالي بالمحافظة خاصة في المجالات الطبية الملحة.

وتجول المحافظ وممثل الهلال بعدد من المرافق في المحافظة بينها مبنى كلية التربية وجامعة أبين وافتتحا ثانوية الصديق بزنجبار.