"الهلال" يوزع حقائب وأدوات مدرسية على الطلاب في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، مشروع توزيع حقائب وأدوات مدرسية على عدد من مدارس مديريتي رماه وثمود بصحراء حضرموت.

وشمل المشروع توزيع ألفي حقيبة مدرسية في إطار جهود الهيئة لدعم المسيرة التعليمية باليمن، والتخفيف عن كاهل الأسرة اليمنية.

وأشاد المسؤولون بمديريتي رماه وثمود بالجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومساهمتها في دعم المشاريع التربوية بحضرموت.

وأعرب طلاب المدارس عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت.