مسؤولون ووزراء: شباب الوطن ساعده الباني وركيزته للتنمية

الشارقة 24 – وام:

أكد مسؤولون ووزراء، أن شباب الوطن هم ساعده الباني وركيزته، لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.

وأعلنوا في حديثهم للشباب، خلال مشاركتهم في مبادرة "أساسيات الشباب 101"، التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب، يوم الثلاثاء، في أبوظبي، أن الشباب هم صناع المستقبل، وتحرص دولة الإمارات وبرعاية قيادته الرشيدة على تمكينهم وبـنـاء قـدراتهم ومهـاراتهم وتهيئـتـهـم لسوق العمل، من أجل المضي قدماً بالدولة نحو دروب الريادة العالمية.

ودعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، شباب الوطن إلى مواصلة العمل والجهد وتحمل المسؤولية، واستلهام روح القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل والبناء وحب الوطن، من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأكدت معاليها، في كلمتها، أن استشعار جميع أبناء الوطن للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم هي سر نجاح دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مسؤولية الحفاظ على ازدهار الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه هي مسؤولية تشاركية لا تقع فقط على القيادة أو الحكومة بل يتحملها شباب الوطن أيضا.

من جانبه، استعرض معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، بدايات الاتحاد ومراحل العمل والآليات التي تعاقبت من أجل ترسيخ ركائز دولة اتحاد متينة ذات سيادة.

وأكد معاليه، أن المشروع النهضوي والفكر المتطور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ساهم في قيام صرح الاتحاد، حيث إنه رحمه الله منذ تسلمه سدة الحكم في أبوظبي في السادس من أغسطس 1966، بذل كل جهده لأن يحقق حلمه بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، تحدث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع خلال الجلسة عن مهام الوزارة ودورها، في إعداد سياسات واستراتيجيات الدفاع، وبذل الجهد لتكوين فهم واضح للمواقف والتوجهات المستقبلية والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق في هذا الإطار، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية.

واستعرض معاليه، أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل على إنجازها الوزارة ومنها تعزيز الصناعات الدفاعية وحملة #شكرا_حماة_الوطن، وأكد أن الشباب هم العمود الفقري للوطن وذلك في معرض حديثه عن دور الشباب في الحفاظ على سيادة الدولة وحماية مكتسباته.

من جانبها، أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن مبادرة أساسيات الشباب هي مبادرة مبتكرة من مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، والتي تهدف إلى إيجاد نوع مبتكر من التواصل البناء بين الشباب وصناع القرار في دولة الإمارات، لتزويد الشباب بالمعارف وبناء أساس معرفي لهم، بهدف تمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات.

من جانبها، استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة، ملامح استراتيجية الدولة للعلوم المتقدمة، حيث ركزت معاليها على الأولويات التي تم تحديدها في إطار الاستراتيجية، وأشارت إلى أهمية توفير ممكنات تدعم المساعي الرامية إلى تعزيز بيئة العلوم والبحث العلمي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي ريادة الأعمال في العلوم والتكنولوجيا وإيجاد مجتمع علمي مترابط وإزالة الحواجز للدخول لبعض الصناعات وتبني التكنولوجيا الداعمة.

من جانبه، أعلن معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة من مواكبة المتغيرات المتسارعة وآخر المستجدات التقنية، ونجحت في تقديم نموذج فريد من العمل الحكومي القائم على أسس من المعرفة التقنية، التي تدعم تسريع وتيرة عمل هذه المنظومة الحكومية المتطورة، كما نجحت أيضاً في تحفيز أفراد المجتمع على التعرف والتعامل مع مختلف التقنيات الرائدة وفي شتى المجالات.

بدوره، ركز معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال حديثه للشباب على دور قطاع التجارة الخارجية في دعم الشباب، وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي يشتمل على العديد من الإدارات بما فيها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية وإدارة الاستثمار وإدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية وإدارة الترويج التجار وإدارة التحليل والمعلومات التجارية، كما يعمل على اطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في دعم الشباب الإماراتي، من خلال غرس روح ومفاهيم ريادة الأعمال وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الشباب في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن الوزارة تعمل ومن خلال برامجها ومبادراتها على ترسيخ الدور الفاعل للشباب في المجتمع وضمان الحياة السعيدة للأجيال القادمة، كما أنها تعمل على تحقيق تطلعات الشباب وتعزيز انتمائهم للوطن.

بدوره، تحدث معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة عن خطط الدولة واستراتيجياتها لاعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة، وذلك من خلال العمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة والطاقة النووية، وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة محاور رئيسية لضمان التحقيق الأمثل لأهدافها الاستراتيجية، ويعد الشباب أساس نجاح مثل هذه السياسات، فمن خلال أفكارهم المبتكرة وبالاستفادة من طاقاتهم الإبداعية، سنتمكن من تحقيق هذه الأهداف بفعالية أكبر.