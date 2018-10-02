منصور بن زايد يشهد ختام برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

الشارقة 24 – وام:

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، أن الشباب العربي بطاقاتهم الإيجابية، هم المحرك الأساسي لصناعة المستقبل وبناء غد أفضل لمجتمعاتنا ودولنا، وبجهودهم يتحقق الازدهار في جميع المجالات، وتتواصل مسيرة التطور نحو آفاق جديدة نستعيد بها أمجادنا وحضارتنا، وتكون منطقتنا كما كانت على مر الزمن مصدراً للثقافة والعلوم المختلفة.

جاءت ذلك في تصريحات لسموه، خلال الحفل الذي أقيم، يوم الثلاثاء، في منارة السعديات بأبوظبي في ختام فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بدورته الثانية في أبوظبي، والذي نظمه مركز الشباب العربي على مدى 13 يوماً، وخرج سموه المشاركين المئة الذين مثلوا 18 دولة عربية إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين.

وأضاف سموه، أن الشباب العربي يستطيع صناعة أفضل إعلام لوطننا العربي نراهن على طموحاتهم وطاقاتهم وقدراتهم، وأضاف لقد أدركنا أهمية دورهم ولذا فقد كان التركيز على الاستثمار في تنمية معارفهم وإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادة في المستقبل وكان ذلك ولا يزال نهجاً راسخاً في دولتنا وأولوية رئيسية في توجيهات قيادتها الحكيمة في سعيها لتوفير الفرص لكافة الشباب العربي.

وأوضح سموه، اليوم نحتفل بجيل من القادة والمؤثرين والرواد بقطاع الإعلام في المستقبل والذين نعول عليهم في توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات وتسخيرها لنشر الإيجابية والتصدي للأفكار السلبية وخدمة التنمية في مجتمعاتهم، ونقل صورة حضارية مشرقة عن واقعهم والمساهمة في تحفيز نظرائهم على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مزدهر لمجتمعاتهم، مؤكداً أن برنامج القيادات الاعلامية العربية الشابة، مبادرة تسعى لخدمة الشباب ومساعدتهم على تحقيق آمالهم، في أن يقوموا بدور أكبر في مواصلة مسيرة تطور قطاع الإعلام.

حضر الحفل كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعادة منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وسعادة مريم المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من رواد الإعلام في العالم العربي بمن فيهم منى العريبي رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإنجليزية، والإعلامي مصطفى الأغا والإعلامية نشوة الرويني.

من جانبها، أوضحت معالي شما المزروعي، أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتوجيهاته الرشيدة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة كان له الدور الأساسي في رسم ملامحه وتطويره ليرقى إلى طموحات الشباب العربي التي لا سقف لها، مشيرة إلى أن التقدم الذي يحققه البرنامج يقف وراءه مجهود كبير وتعاون استراتيجي بين عدد من الأطراف والمؤثرين المهتمين بمنح الشباب الفرص التي يستحقونها وعبرت عن شكرها لاستعدادهم لتقديم الوقت والموارد لتحقيق رؤية البرنامج.