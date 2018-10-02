"الإمارات للفضاء" تتعاون مع وكالة "ناسا"

الشارقة 24 – وام:

وقعت وكالة الإمارات للفضاء، اتفاقية مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لتحديد أطر التعاون بين الجانبين، في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي افتتح يوم الإثنين، بمدينة بريمن الألمانية، ويستمر حتى 5 أكتوبر الجاري.

وقع الاتفاقية، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وجيمس بريدينستين رئيس وكالة الفضاء الأميركية، بحضور سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من المسؤولين والمهندسين لدى الجانبين وممثلين عن الأطراف المعنية.

وتحدد الاتفاقية، أطر التعاون بين الجانبين في مجال البحوث المتعلقة بالبعثات شبه المدارية، والمدار الأرضي المنخفض والبعثات الاستكشافية المأهولة حول محيط وسطح القمر، وما بعده إلى جانب تدريب رواد الفضاء الإماراتيين، من قبل المتخصصين والخبراء في "ناسا"، وبحث فرص استخدام دولة الإمارات للمرافق المتقدمة على متن محطة الفضاء الدولية، ومساهمة الدولة في مشاريع استكشاف القمر.

وسيتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية، على مشاريع بحثية ضمن "مدينة المريخ العلمية" المقرر افتتاحها عام 2020، من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، والتي توفر بيئة تحاكي ظروف العيش على كوكب المريخ، لإجراء بحوث ودراسات متقدمة في هذا الإطار، كما سيعملان على استكشاف فرص إجراء دراسات وبحوث ميدانية في بيولوجيا الفضاء والعلوم الفيزيائية والبحوث البشرية، ضمن مشروع المدينة بالتنسيق مع المركز، بما يسهم في الاستفادة من مرافقها وإمكانات "مركز محاكاة بحث الاستكشاف البشري، وهو منشأة فريدة متخصصة بدراسة آثار رحلات الفضاء على البشر.

وأعلن معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، أن القطاع الفضائي العالمي مبني على التعاون الدولي، لذا فإننا نرحب بهذه الخطوة وما تحمله من فرص للعمل بشكل أوثق مع نظرائنا الأميركيين، إذ تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الأميركية وقطاع الفضاء الأميركي بشكل عام، كما تعكس متانة الروابط الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين دولتي الإمارات العربية المتّحدة والولايات المتحدة.