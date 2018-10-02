فائزو مسابقة مركز محمد بن راشد للفضاء يختبرون انعدام الجاذبية

الشارقة 24 – وام:

تتوجه المجموعة الفائزة بمسابقة انعدام الجاذبية، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، كواحدة من مبادرات "برنامج المريخ 2117"، إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، في الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر الجاري، لاختبار تجربة انعدام الجاذبية التي ستوفرها شركة زيرو جرافيتي كوربوريشن على متن طائرة بوينغ 727.

وسيتمكن الطلاب، خلال هذه الرحلة، من إجراء اختبارات علمية خاصة بمشاريعهم المصغرة لمحاكاة التجارب التي يقوم بها روّاد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية.

وتضم المجموعة التي ستحظى برحلة فريدة لاختبار انعدام الجاذبية 14 طالباً وطالبة من مدارس وجامعات الدولة من سن 16 سنة فما فوق، الذين جرى اختيارهم، إثر مسابقة أعلن عنها مركز محمد بن راشد للفضاء في شهر مايو الماضي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التربوية والجامعات داخل الدولة.

ويشارك في هذه التجربة، 10 مهندسين من مركز محمد بن راشد للفضاء، لإتاحة الفرصة لهم لإجراء بحوثهم العلمية المتخصصة، كما يشارك في هذه التجربة ممثلين من وكالة الفضاء الألمانية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضاً، للقيام ببعض التجارب بمشاركة مهندسي المركز من أجل تبادل وتعزيز الخبرات.

وأعلن سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المركز يتعاون مع المؤسسات العلمية المرموقة، للمضي قدماً في البرامج الطموحة التي رسخت موقع الدولة بين الدول الرائدة التي تستثمر في الفضاء، وتفتح تجربة انعدام الجاذبية الأبواب للمشاركين لاختبار تجربة لا تضاهى من خلال رحلة تجربة انعدام الجاذبية على متن طائرة بوينغ 727، وذلك في إطار المبادرة العالمية المستمرة لدعم أبحاث الفضاء العلمية والتطبيقية.