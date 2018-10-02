مركز جنيف: الإمارات تشكل مثالاً ريادياً في التسامح والتعايش

الشارقة 24 – وام:

أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أن دولة الإمارات تشكل مثالاً ريادياً، في تعزيز قيم التعاون والتسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، بين كل الفئات بمعتقداتها وأفكارها، ومكافحة التطرف وانعكاساته السلبية.

وأعلن المركز، أن ذلك يرجع إلى حرص قيادة الدولة الرشيدة ورؤيتها، نحو تعزيز المقومات الرامية إلى توفير المناخ الملائم، لتعزيز الخطط التنموية في كل المجالات، ومشاركة الجميع ودعم الابتكار والإبداع لكل الفئات.

وأوضح معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز، أن المنطقة العربية تشهد ظواهر خطيرة وأعمال عنف وتطرف غير مسبوقة، بسبب التدخلات الأجنبية في شؤون بعض الدول العربية ودول المنطقة بشكل خاص.

وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف والصراعات المسلحة الذي يصادف 2 أكتوبر من كل عام، أن تلك التدخلات تلعب الدور الرئيسي في نشر العنف وتداعياته المدمرة، بالإضافة إلى الصراعات المذهبية والطائفية السائدة في بعض المجتمعات التي لم تشهد مثل هذه الصراعات، إلا مع تنامي ظاهرة التدخلات ومحاولات فرض الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب.

وأوضح معاليه أن العراق وسوريا وليبيا تشكل نماذج صارخة في انهيار المجتمعات ومقتل الآلاف ونزوح الملايين جراء هذه الصراعات، ودعا المجتمع الدولي المتحضر وصناع القرار للقيام بمسؤولياتهم لمواجهة تلك التحديات والمساهمة الجادة في دعم الخطط والاستراتيجيات التي تعمل للقضاء على تلك الظواهر، التي بدأت في الانتشار في العديد من مناطق العالم متجاوزة كل الحدود بين المجتمعات كبيرها وصغيرها.