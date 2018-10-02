تمنت له النجاح في أداء مهامه

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير مولدوفا

  • الثلاثاء 02, أكتوبر 2018 في 7:22 م
  • سعادة أحمد ساري المزروعي خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد فيكتور هاروتا
    سعادة أحمد ساري المزروعي خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد فيكتور هاروتا
بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد فيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا المعين لدى الدولة.
الشارقة 24 – وام:
 
تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد فيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا المعين لدى الدولة.
 
وتمنى وكيل الوزارة للسفير المولدوفي، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين الإمارات وبلاده.
 
من جانبه، أعرب سفير جمهورية مولدوفا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.