الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير مولدوفا

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد فيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير المولدوفي، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية مولدوفا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.