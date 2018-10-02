عهود الرومي ومغير الخييلي يناقشان نتائج مسح عن مؤشر جودة الحياة

الشارقة 24 – وام:

ناقشت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نتائج مسح مجتمعي أجرته الدائرة مؤخراً، بهدف قياس مؤشر جودة الحياة ووعي الأفراد بالقضايا الاجتماعية .

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقداه بمقر الدائرة، وناقشا فيه منهجية وآلية مسح "استبيان جودة الحياة"، وعرض النتائج والمخرجات وتحديد مدى ارتباطها بفئات المجتمع واحتياجاتهم إلى جانب بحث آليات وطرق الاستفادة من مخرجاته، بما ينعكس إيجاباً، على تطوير السياسات القائمة حالياً سواء في إمارة أبوظبي، أو في الإمارات ككل.

تطرق المسح إلى 14 جانباً من جوانب الحياة، وهي الإسكان ودخل الأسرة والعمل ومصدر الدخل والتوازن بين الحياة والعمل والصحة والتعليم والمهارات والسلامة والأمن والتواصل الاجتماعي وإشراك المجتمع والحوكمة وجودة البيئة والقيم المجتمعية والثقافة والخدمات المجتمعية وتوافر المعلومات ومفهوم الرفاهية الذاتية.

وأكد معالي الدكتور مغير الخييلي، أن هناك تعاوناً جاداً بين الوزارة والدائرة، لتبادل الخبرات وتحسين الأداء المشترك، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة كفاءة الأعمال المنجزة وتعزيز ثقة المواطن فيها، مشيراً إلى أن مؤشر جودة الحياة يمثل المحصلة النهائية للعمل الحكومي المتكامل المتميز في القطاعات كافة على الصعيدين الاتحادي والمحلي.