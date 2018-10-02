8 وفيات وإصابة بحريق في بني ياس بأبوظبي

الشارقة 24:

توفي 8 أشخاص، وأصيب آخر بجروح متوسطة، وجميعهم من أسرة واحدة، بحادث حريق وقع في فيلا بمنطقة بني ياس شرق "7"، في إمارة أبوظبي.

وأعربت شرطة أبوظبي، عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤسف والمؤلم، معبرة عن أحرّ التعازي وصادق المواساة للأسرة المنكوبة.

ودعا سعادة العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة، ولفت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، قد تلقى بلاغاً، يوم الثلاثاء، بشأن الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والإنقاذ من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق، وتعاملت معه على وجه السرعة.