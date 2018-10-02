منصور بن زايد يشهد افتتاح مبادرة "أساسيات الشباب 101"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، انطلقت يوم الثلاثاء، في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الدورة الأولى من مبادرة "أساسيات الشباب 101"، تحت عنوان "أساسيات العمل الحكومي"، والتي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.

وأعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن حكومة دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً للحكومات، وأن الشباب يعتبرون جزءاً من هذه الحكومة، وهم شركاء في قصة نجاحها، وتسليح الشباب بالمعرفة والعلم هو إيمان راسخ لدى قيادة دولة الإمارات، وتوجه ثابت في سياسات حكومتها، فمن خلال معرفتهم بالتوجهات العالمية والخطط والاستراتيجيات التي تفعل دورهم في خدمة وطنهم.

وأضاف سموه، أن هذا التجمع الكبير للشباب، إنما هو انعكاس لاهتمامهم وحرصهم على الاستفادة من كافة الفرص التي تمكنهم من الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، وذلك من خلال التزود بالمعرفة وباحتياجات المرحلة واكتساب العديد من الخبرات، التي تسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات المستقبل".

وتعرف الشباب، في جلسة تفاعلية تحدث فيها كبار المسؤولين من القطاع الحكومي، على الأهمية الكبيرة في إدارة العمل الحكومي، ودوره البالغ في الارتقاء بالمجتمع، وتحسين جودة حياة أفراده، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى التعرف على مسيرة النهضة والإنجاز التي تحققت في دولة الإمارات، وشكلت ملامحها الرؤية المستقبلية، والتفكير بعيد المدى للقيادة الرشيدة للدولة.