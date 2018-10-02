محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مكتبه بالديوان الأميري الاجتماع الثاني للأكاديمية للعام 2018، بحضور علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية وأعضاء المجلس.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، على خطط عمل الأكاديمية، وسير التدريس فيها والأعمال التي تم إنجازها في الفترة السابقة من العام، والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وتعرف على الفعاليات المختلفة التي أقامتها مؤخراً أو شاركت فيها، فضلاً عن خطط مشاركاتها وفعالياتها المستقبلية.

وهنأ سموه أعضاء مجلس الأمناء، على الحضور المميز الذي حققته الأكاديمية، خلال وقت قصير من انطلاقتها، والثقة التي نالتها بين منتسبيها، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل وتطوير المناهج بما يعزز حضورها عربياً، ويعزز مكانتها في المشهد الموسيقي والفنون التشكيلية على صعيد الدولة والعالم العربي.

ولفت سموه إلى أهمية تكامل عمل الأكاديمية مع خطط وتوجهات المؤسسات التعليمية في الدولة، وضرورة أن تضطلع بدور مميز في جميع الفعاليات الفنية التي تقام في إمارة الفجيرة وخارجها.

وتقدم مدير وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، في ختام اللقاء، بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه الكبير للأكاديمية ورعايته الكريمة لبرامجها.

حضر اللقاء، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة .