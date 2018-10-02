الهلال ينظم العرس الجماعي الأول في الخوخة

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الليلة الماضية، العرس الجماعي السابع، ضمن أعراسها الجماعية بالمحافظات اليمنية المحررة، والذي أقيم بمديرية الخوخة، وهو الأول بمحافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستفيد منها 2400 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.

تأتي هذه المبادرة النوعية، ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية، من الدعم والمساندة في جميع المجالات في عام زايد.

شارك في العرس السابع، 200 شاب وفتاة من أبناء اليمن، وحضره وفد من الهيئة أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين في مديرية الخوخة، علاوة على أسر العرسان وأقاربهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهدف إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتين الروابط العائلية ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة، إضافة إلى كونها تأتي ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية، من الدعم والمساندة في جميع المجالات، تزامناً مع مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.