محمد بن راشد يشكل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 31 لسنة 2018، بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: معالي محمد عبد الله القرقاوي نائباً للرئيس، ومعالي عمر سلطان العلماء، ومعالي عهود خلفان الرومي ومعالي د. أحمد بالهول الفلاسي، ومعالي حصة عيـسى بو حميد، ومعالي مريم محمد المهيري، ومعالي سارة يوسف الأميري، ومعالي حميد محمد القطامي.

كما يضم المجلس: عبد الله محمد بن طوق، وعبد الله محمد البـسطي، وعبد الله أحمد الحباي، واللواء عبد الله خليفة المري، ومطر محمـد الطاير، وسعيد محمد الطاير، وعادل أحمد جواد الرضا، وداوود عبد الرحمن الهاجري، وسعيد محمد العطر، ود. عبـد الله الكرم، وأحمد عبد الكريم جلفار، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره ويُنشر في الجريدة الرسميّة.