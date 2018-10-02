خالد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "زايد العليا"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه المؤسسة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجلها المؤسسة، لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من ذوي الإعاقة.

كما أشاد سموه، خلال ترؤسه، يوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة، بالدعم المتميز والكبير الذي يقدمه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لبرامج المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتمثلة بتقديم أرقى الخدمات النوعية والمتميزة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة.

ورحب سموه، بأعضاء مجلس الإدارة مقدماً لهم الشكر والتقدير، مثمناً الجهود والعطاءات لجميع أعضاء وكوادر المؤسسة، والتي تصب جميعها في خدمة شريحة مهمة في مجتمعنا الإماراتي الحبيب، مشيراً إلى أن دولتنا الحبيبة أخذت على عاتقها وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بأن تكون دولة الإمارات كما عودتنا دوماً من الدول الرائدة في تقديم خدماتها للمعاقين.

حضر الاجتماع، الذي عقد في قصر القناة في أبوظبي، أعضاء مجلس الإدارة سعادة كل من مريم محمد الرميثي، ومبارك سعيد الشامسي، وعبد الله عبد العالي الحميدان عضو مجلس الإدارة الأمين العام، والدكتور خالد عيضة الجابري، وطلال مصطفى الهاشمي.

واطلع مجلس إدارة المؤسسة، على ما تم تنفيذه من قرارات، وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.