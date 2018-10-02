حاكم الفجيرة يشيد بدور "خيرية زايد" في العمل الإنساني

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بخطط مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في مجالات العمل الإنساني، داخل الدولة وخارجها، والجهود التي تبذلها لتطوير برامجها، سيراً على قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيزاً لمكانة الإمارات، بوصفها أكبر جهة مانحة للمساعدات الانسانية في العالم.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في قصره بالرميلة، سعادة حمد كردوس العامري المدير العام للمؤسسة، ومحمد سعيد القبيسي مدير المشاريع بالمؤسسة والوفد المرافق له .

واطلع سموه على خطط عمل المؤسسة وبرامجها الخيرية والإنسانية وأنشطتها داخل دولة الإمارات وخارجها، واستمع إلى شرح مفصل عن خطط المؤسسة المستقبلية وجهودها في التواصل مع جميع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل الإنساني، داخل الدولة وخارجها، لتوحيد الجهود في مجالات العطاء وتقديم المساعدات، فضلاً عن مواكبتها التطور التكنولوجي في إعداد خططها وتنفيذ برامجها الخيرية.

من جانبه، ثمن سعادة حمد سالم بن كردوس العامري استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة لفريق عمل المؤسسة واهتمامه بالاطلاع على مشاريعها وبرامجها المتنوعة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيعزز آفاق العمل الإنساني والتنموي، في سبيل تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وترسيخ نهجه وفكره.

حضر اللقاء، معالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة .