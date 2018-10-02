حمدان بن محمد بن راشد يستقبل رئيسة مالطا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في صالة التشريفات بمركز دبي التجاري العالمي، الثلاثاء، الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بالضيفة، وناقشا عدداً من المواضيع المتصلة بالمرأة والثقافة والسياسة وغيرها من الأمور المتصلة بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين.

وتناول الحديث بين سموه ورئيسة مالطا سبل تعزيز التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين خاصة بقطاعي النقل الجوي والسياحة.

وأعربت السيدة لويزكوليرو بريكا عن رغبتها وحكومة بلادها بتوسيع آفاق الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، لما فيه مصلحة الطرفين المشتركة.