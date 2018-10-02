حمدان بن محمد بن راشد يفتتح معرض "سيتي سكيب جلوبال"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في مركز دبي التجاري العالمي، صباح الثلاثاء، معرض "سيتي سكيب جلوبال"، بدورته الـ 17، والتي تستمر حتى مساء الخميس المقبل.

وتجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .

واطلع سموه على معروضات وبرامج شركات التطوير السياحي والعقاري المحلية والعالمية، والتي يصل عددها إلى نحو 300 شركة وجهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشارك في هذا المعرض المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري والمشاريع السياحية الرائدة، ويعد الأشهر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وتوقف سمو ولي عهد دبي ومرافقوه في مستهل جولته عند جناح جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعرض من خلاله وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تخطط لها الوزارة، وتدعو المستثمرين والمطورين للمشاركة في هذه الاستثمارات وبناء شراكة استثمارية مع الجهات المعنية في مصر كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة مركز الأعمال ومدينة العلمين الجديدة التي تخطط لبناء مشاريع عقارية ضخمة.