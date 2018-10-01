حمدان بن محمد يتفقّد مشروع المنطقة الذكية التابع لمركز شرطة المرقبّات

الشارقة 24 – وام:

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن تقديره للدور الكبير الذي يطلع به رجال الشرطة في خدمة الوطن والحفاظ على سلامة أفراده والسهر على أمنهم وراحتهم، ضمن منظومة عمل متكاملة تقوم على تطبيق أعلى المعايير واتباع أفضل الممارسات العالمية، في مجال مكافحة الجريمة.

وأشاد سموه بمستوى الجاهزية العالية والأداء المتميز لمنتسبي شرطة دبي، ضمن مختلف قطاعاتها في ضوء حرص القيادة العامة على توفير أفضل فرص التدريب للحفاظ على المستوى المتقدم لأداء كافة الفرق الشرطية، وإمدادهم بأحدث التجهيزات والتطبيقات التكنولوجيا المتطورة لتأكيد أمن وسلامة المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز شرطة المرقبّات، واطلاعه على مشروع المنطقة الذكية التابع له، حيث كان في استقباله سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من قيادات وكبار ضباط شرطة دبي.