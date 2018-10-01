حاكم الفجيرة يستقبل وفداً من "أدنوك للتوزيع"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، وفداً من شركة "أدنوك للتوزيع"، برئاسة سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي، يرافقه ناصر الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، ومحمد الزعابي نائب الرئيس في المناطق الشمالية، وسلطان الجنيبي نائب الرئيس لمبيعات التجزئة.

واطلع سموه على عمل الشركة وخططها الرامية إلى رفع كفاءة خدماتها وتوسيعها، وتنويع أنشطتها في قطاع النفط والغاز، باعتباره ركيزة أساسية لتمكين جهود التنمية الشاملة في الدولة.