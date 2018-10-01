"الهلال" يوزع 500 سلة غذائية على 3500 يمني في حيس والدريهمي

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية في مديريتي حيس والدريهمي، بمحافظة الحديدة، في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المحافظة، ومديرياتها والتخفيف من معاناة الأسر اليمنية، جراء حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وفي هذا الإطار، استفاد أكثر من 3500 مواطن يمني بالحديدة، من هذه المساعدات معظمهم من الأطفال والنساء حيث تم توزيع 500 سلة غذائية على الأسر في مديريتي حيس والدريهمي والقرى التابعة، فيما تتواصل جهود الهيئة لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية بالمناطق النائية بالساحل الغربي لليمن، وتقديم الخدمات العلاجية عبر العيادة الطبية المتنقلة.