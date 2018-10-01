محمد بن زايد يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، لاعبي فريق نادي العين لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني للفريق، الذي توج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الــ 13، في تاريخه، ومن ثم التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي ديسمبر المقبل، إلى جانب لقب كأس رئيس الدولة في نسخته "عام زايد"، يرافقهم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس الإدارة.

وهنأ سموه خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، اللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني، وجماهير النادي بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز وتحقيق الألقاب، مؤكداً أهمية إعداد جيل رياضي متميز.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل الفرق التي شاركت في الدوري وكأس رئيس الدولة، وأمتعت جماهيرها ومتابعيها بروح رياضية، وتنافسية عالية تسهم في خدمة رياضة كرة القدم في دولة الإمارات وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً.