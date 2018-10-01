محمد بن زايد يستقبل أعضاء "أمانة مجلس المجتمعات المسلمة"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإثنين، في مجلس قصر البحر، أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي يعقد اجتماعه الأول في أبوظبي، لإقرار خطة عمله التنفيذية وأنشطته المقررة للعام الأول، يرافقهم معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس.

ورحب سموه خلال اللقاء بأعضاء الأمانة للمجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ خطتهم ورؤيتهم الهادفة إلى ترسيخ قيم العيش المشترك والحوار والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الأديان، والشعوب، والأمم، وتعزيز قيم المواطنة والتعددية الثقافية.

وأكد سموه أهمية أن يعمل المجلس على النهوض بالمجتمعات المسلمة للقيام بدورها الحضاري والوطني، والمساهمة في بناء مجتمعاتها التي تعيش فيها، وعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي السمح، الذي يدعو إلى البناء و التعايش المشترك.