محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة "كهرباء دبي"

الشارقة 24:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 30 لسنة 2018، بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة الهيئة برئاسة مطر حميد الطاير، في عضويته كلاً من: سعيـــد محمــد الطايـــر، وهـلال خلفان بن ظــاهر، وعبد الله محمـــد الهاشمي، و خلفـان أحمـــد حـــارب، وماجـــد حمـــد الشامسي، وعبيـد سعيـد بن مسحـار، وسعيـــد محمـــد الشــارد، ونبيل عبد الرحمن عارف، وذلك لمُدّة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يستمر سعيد محمد الطاير، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال الهيئة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.