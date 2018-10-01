الإمارات تشارك في اجتماع "وزراء إسكان دول التعاون"

الشارقة 24:

ترأس معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان وفد الدولة، المشارك في الاجتماع السادس عشر للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد، الأحد، في دولة الكويت الشقيقة.

وناقش الاجتماع استراتيجية العمل الإسكاني المشترك وقواعد المعلومات الإسكانية إلى جانب جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان واتحاد الملاك وموضوع التمويل الإسكاني، إضافة إلى المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، فضلاً عن مقترح الأمانة العامة بشأن إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية وغيرها من القضايا والقرارات ذات العلاقة بالمنظومة الاسكانية.

وفازت دولة الإمارات ممثلة بدائرة الإسكان في الشارقة بالمركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للعام 2018 .

وأثنى معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي على التعاون المشترك والفعال بين مختلف الجهات الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أثمر عن سياسة ورؤية عمل واضحة خدمت التوجه العام وساعدت على النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لارتباطه المباشر، بمساعدة مواطني دول المجلس الذين يشكلون أولوية لدى القيادة الرشيدة.