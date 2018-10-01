حاكم الفجيرة يستقبل وفد مركز الأمن الغذائي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سعادة خليفة العلي مدير عام مركز الأمن الغذائي، والمديرين التنفيذين والعامين للمركز والشركات الغذائية الأعضاء فيه.

وبحث سموه مع وفد مركز الأمن الغذائي سبل توحيد الجهود بين إمارة الفجيرة والمركز بما يخدم خطط وتوجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما، لتنسيق الجهود بين جميع المؤسسات على المستويين المحلي والاتحادي، وتسخير جميع إمكانياتها المتاحة خدمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة، وإدارة مخزونها الاستراتيجي وتطويره.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة ضرورة تطوير العمل والمبادرات المشتركة في مجال أمن الغذاء، باعتباره واحداً من أهم الأولويات لحكومتنا الرشيدة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الأغذية والاستثمارات الغذائية والارتقاء به والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي وتعزيز أمنه في الإمارات.

بدوره تقدم سعادة خليفة العلي والوفد المرافق بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، مشيدين بدور سموه المهم في دعم قطاع الغذاء والصناعات الغذائية واستراتيجية الأمن الغذائي الوطني.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة والمهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة البحري.