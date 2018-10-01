مجلس الوزراء يعتمد نموذج الإمارات للقيادة الحكومية

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس الوزراء نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، الذي يقوم على 3 محاور تتمثل في: الروح القيادية، والنظرة المستقبلية، والإنجاز والتأثير، فيما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة للقيادات التنفيذية في برنامج قيادات حكومة الإمارات.

ويأتي اعتماد نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، الذي يشكل الجيل الثاني لنموذج قائد القرن الـ 21 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2015، ليعزز جهود حكومة دولة الإمارات لمواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية، نحو تحقيق مستهدفات " مئوية الإمارات 2071 ".

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن رحلة دولة الإمارات إلى المستقبل تتطلب عملية تطوير متواصلة تركز على الإنسان الإماراتي، تبني قدراته، وترتقي بخبراته وأدائه، وتمكنه من الأدوات الكفيلة بمساعدته على مواجهة التحديات المقبلة.

وأضاف سموه: اعتمدنا نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، يشكل هذا النموذج إضافة نوعية لمنهج حكومة دولة الإمارات في إعداد القيادات وبناء قدرات الكوادر والكفاءات الوطنية، نريد تطوير أطر العمل في الجهات الحكومية لتواكب توجهاتنا في بناء حكومة المستقبل.

وصرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تخريج الدفعتين الرابعة والخامسة لبرنامج القيادات التنفيذية في برنامج قيادات حكومة الإمارات في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بأن مفهوم القيادة في العمل الحكومي لا تختصره مسميات ولا مواقع بل منهج فكري دائم التطور ومنظومة قائمة على استشراف المستقبل واستباق متغيراته والاستعداد للتطورات والتعامل معها بحكمة وكفاءة ونتائج في الميدان.

ويسعى برنامج قيادات حكومة الإمارات بشكل دائم إلى استمرار تدفق القيادات الحكومية، وذلك لضمان بناء وتجديد الطاقات الوطنية والكوادر والقيادات الحكومية بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والجامعات العالمية.