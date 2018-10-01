الإمارات تستحوذ على نحو 14% من حجم تجارة الذهب العالمية

الشارقة 24 – وام:

تستحوذ الإمارات على نحو 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، فيما ترتفع قيمة الصادرات وإعادة التصدير بصورة تكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الدولة، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية.

وأكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة يشهد نمواً في الإمارات، منوهاً إلى بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب في العام 2016، والتي أكدت وصول قيمة واردات الدولة من الذهب إلى 142.4 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم.

وأشار، خلال ورشة توعوية نظمتها الهيئة في دبي واستهدفت 250 تاجراً للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى الدولة للتوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ولائحته التنفيذية، والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي قريباً، إلى أن الدولة تشهد نمواً جيداً في قطاعاتها الاقتصادية، في ظل التطور والإمكانات والفرص الواعدة التي تقدمها لقطاع الأعمال والمستثمرين، في وقت يستحوذ فيه قطاع الذهب والمجوهرات والحلي والمعادن الثمينة على مكانة خاصة، منوهاً إلى أن الإمارات عموماً ودبي خاصة ستظل مركزاً عالمياً لتجارة الذهب على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة التشريعات الفنية في الهيئة خلال عرض تقديمي مفصل إلى العيارات القانونية المرخص بها، واشتراطات التداول في الأسواق والدمغة الرسمية وجهات الدمغ المانحة للشهادات والأحجار الكريمة والأصناف المشغولة والشهادة الصادرة والاستثناءات، وصولاً إلى العقوبات والغرامات عند المخالفة.

وشرحت المهندسة أمينة زينل مديرة إدارة المقاييس في الهيئة برنامج الرقابة على الموازين المستخدمة في محلات المجوهرات الثمينة والأحجار الكريمة، مشيرة إلى أن هدف تطبيق البرنامج الرقابي يتمثل في سعي الهيئة إلى حماية حقوق الأفراد "تجار ومستهلكين" عبر التحقق الدوري من دقة الموازيين التجارية المستخدمة للتأكد من مدى مطابقة هذه الموازيين للمتطلبات الفنية والقياسية والتشريعية.