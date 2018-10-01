"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 341 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

الشارقة 24:

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 341 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة 258 مليون درهم، وذلك ضمن 800 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنهم أسبوعياً، حتى نهاية الشهر الجاري.

بدوره، أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج، أن القيادة الرشيدة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية، ويأتي هذا الحرص ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق.

وأضاف معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج، أن الإعلان عن 800 قرار دعم سكني خلال الشهر الجاري، يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة، واستمراراً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي حرص على تحقيق هذا الاستقرار عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين، مضيفاً أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تألو جهداً في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين.