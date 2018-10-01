"الهلال" يفتتح ثانوية الصديق بزنجبار بعد إعادة تأهيلها

الشارقة 24 – وام:

افتتح المهندس سعيد آل علي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن واللواء أبوبكر حسين محافظ أبين، ثانوية الصديق بزنجبار، بعد إعادة تأهيلها بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد محافظ أبين في تصريحات له خلال الافتتاح بجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإنجاز وتأهيل المدرسة لتكون جاهزة، لاستقبال أبناء المحافظة بعد فترة من الانقطاع نتيجة حرب التدمير الممنهجة التي كانت تتبعها ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل تحريرها.

وأفاد بأن هذه الثانوية قبل أشهر كانت مدمرة بفعل الحرب التي فرضها الإنقلابيون، واليوم تم تسليمها بحلتها الجديدة مع كل ملحقاتها، وعبر عن شكره لفريق الهلال الأحمر الذي يزور المحافظة لتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية من بينها ثانوية الصديق.

وأثنى محافظ أبين على دولة الإمارات العربية المتحدة التي مدت ولاتزال يد الخير إلى أبناء أبين خاصة واليمن عامة إلى جانب تقديمها خيرة أبنائها في سبيل تطهير المحافظة من دنس الحوثيين، وها هي اليوم تسهم عبر ذراعها الإنسانية "الهلال الأحمر" في دعم كل المجالات عبر المساعدات الغذائية وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية من أجل تطبيع حياة سكانها.

من جانبه تطرق المهندس سعيد آل علي في كلمة له إلى حملة الاستجابة الإنسانية الطارئة التي ينفذها الهلال الأحمر لصالح الأسر الأشد فقراً في اليمن على مدى الأشهر الستة المقبلة، مؤكداً أن محافظة أبين ستنال النصيب الأكبر من مشروعاتها.

وشملت عملية تأهيل ثانوية الصديق - التي تأسست عام 1972 كأول ثانوية في المحافظة - تأثيث فصولها الدراسية بالكامل وتوزيع الحقيبة المدرسية على جميع طلابها البالغ عددهم 440 طالباً.