"التعليم والمعرفة" توقع مذكرات تفاهم مع 6 جهات حكومية

الشارقة 24 – وام:

وقعت دائرة التعليم والمعرفة الأحد، مذكرات تفاهم، مع دائرة الصحة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة تنمية المجتمع وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والأولمبياد الخاص العالمي، لدعم وتوفير برامج وأنشطة جديدة لمشروع المدارس المجتمعية والاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها من خلال تنظيم برامج وفعاليات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تأسيس شراكة مستدامة بين الجهات، للتعاون في دعم مشروع المدارس المجتمعية، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الذي أسس من أجلها المشروع، وإنشاء روابط استراتيجية لوضع الخطط التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الشراكات والمبادئ الأساسية للعمل المشترك، بين الأطراف والتنسيق المتواصل فيما بينهم، بما يحقق الأهداف والمخرجات المرجوة من المشروع.

واعتبر معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، أن مذكرات التفاهم تدل على الشراكة الحقيقية النابعة من الحس الوطني، وتكاتف الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الشباب، باعتبارهم مستقبل هذا الوطن المعطاء، مؤكداً أن مذكرات التفاهم تأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء طاقات إبداعية، تسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة.

شهد توقيع مذكرات التفاهم، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة .

وقع مذكرات التفاهم، سعادة الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة، مع كل من سعادة محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، وسعادة مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسلامة العميمي المدير التنفيذي بالإنابة للشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع، وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وخلفان المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، وطلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص.