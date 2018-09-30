محمد الشرقي يترأس اجتماع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، الاجتماع الدوري الثاني للمؤسسة خلال العام 2018، من أجل مناقشة ما تم إنجازه خلال العام الجاري، بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة، وتنشيطها وفقاً للمعايير الوطنية.

واطلع سموه خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه من مشاريع ، وأكد سموه على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة تجاه تذليل المعوقات وسرعة إنجاز المشاريع المصادق عليها، لما يشكله ذلك من دعامة رئيسية لتحقيق الرؤية المستقبلية، لما يمكن أن تنجزه مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة، على أهمية تلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.