حمدان بن راشد: تنمية الصادرات الوطنية ضمن أولويات الخطط التنموية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية، أن الجهود التي قامت بها الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من بدء عملياتها، شكلت بداية قوية للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم الصادرات والصناعات الوطنية، في إطار الاستراتيجية الطموحة للدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه مؤخراً اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والدكتورعبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، ومدية سالم الروم مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية بوزارة المالية، وسيف محمد الشحي، وعبد الله محمد اليوسف.

واعتبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن تنمية الصادرات والصناعات الوطنية وتمكينها من تعزيز تواجدها في أسواقها القائمة، وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة، تمثل إحدى أبرز أولويات الخطط التنموية، باعتبارها أحد المحاور الحيوية لدعم نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021.