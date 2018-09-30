شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر أمني دولي بالمملكة المتحدة

الشارقة 24 – وام:

شاركت شرطة أبوظبي في مؤتمر مجموعة العمل الدولية لقواعد البيانات "الدفيوز"، المتخصص في مجال قواعد البيانات الخاصة بمراكز معلومات المتفجرات، والذي عقد في مدينة دوفر بالمملكة المتحدة.

وأكد العميد سالم حمود البلوشي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، أهمية المشاركة في المؤتمرات الأمنية الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، وصقل مهارات ومعارف الضباط المشاركين فيها، بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لأبناء الإمارات وجهودهم في المجالات المختلفة ووفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

ولفت الرائد عبد الله حمد المري رئيس الوفد، أن المؤتمر ركز على المواضيع المتعلقة بقضايا تحليل المعلومات، ودعم غرف القيادة والسيطرة، وغيرها والاطلاع على أحدث وأفضل البرمجيات المتخصصة.