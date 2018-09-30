حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء والقناصل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الأحد، بقصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة، فيليب فيرن قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورج في الدولة، ونفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدبلوماسيين الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بين دولهم ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاءات، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.