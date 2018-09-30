"الهلال" تنفذ مشاريع تنموية لتلبية احتياجات الأسر اليمنية

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتأهيل المرافق الحيوية في المدن والمديريات المحررة في الساحل الغربي لليمن، إضافة إلى توزيع المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تلبي الاحتياجات الضرورية للأسر اليمنية وتدعم استقرارها في مواطنها، وتعزز قدراتها في التصدي لتداعيات الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتصدر القطاع الصحي الأولويات في قائمة المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الهيئة بالساحل الغربي لليمن، مما يساهم في تحسين الظروف الراهنة وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير ظروف معيشية أفضل للأشقاء بالمناطق المحررة.

وترصد "وام" جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، حيث وزعت "الهيئة" الآلاف من السلال الغذائية والسلع الأساسية، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في المناطق المحررة والتي كان لها أكبر الأثر في نفوس المواطنين اليمنيين واعتبروها طوق نجاة من جرائم ميليشيات الحوثي المستمرة ضد المدنيين الأبرياء خاصةً الأطفال منهم والنساء وكبار السن.

تنموياً، وقعت هيئة الهلال الأحمر اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم اليمن بـ 6 ملايين دولار، تضمنت دعم مراكز الصحة والمياه وإعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي في اليمن، إضافة إلى تلقي الجرحى والمرضى للعلاج الطبي المناسب وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل البدني.

وتم افتتاح مستشفى الدريهمي بالساحل الغربي لليمن بعد تأهيله بالكامل بتمويل من الهيئة ورفده بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الحديثة اللازمة، مما يساهم في توفير الخدمات العلاجية لآلاف الأسر اليمنية وتلبية الحاجة الملحة للمرضى، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر للقطاع الصحي في اليمن وتعزيز قدراته في المناطق المحررة حديثاً.

وفي إطار الخدمات العلاجية المجانية التي تقدمها دولة الإمارات بالمحافظات والمدن اليمنية، شهدت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر إقبالاً متزايداً من سكان المناطق النائية في الساحل الغربي، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية الميدانية لمئات الأسر، إضافة إلى التوجه للمرضى في منازلهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وفي ذات السياق، تم إجلاء 70 جريحاً يمنياً من الساحل الغربي للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر للجرحى اليمنيين ليصل العدد الكلي إلى أكثر من 500 جريح يمني يتلقون العلاج في مصر فقط.

كما قدمت الهيئة مساعدات إغاثية ومادية عاجلة لعائلة يمنية أصيبت بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على منزلهم، الواقع بإحدى مناطق مديرية حيس في محافظة الحديدة، مما أسفر عن إصابة الأب وثلاثة من أبنائه، إضافة إلى طفلة رابعة من عائلة ثانية، وذلك للتخفيف من آثار هذا العمل الإجرامي.

وضمن مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل الغربي، تم افتتاح مشروع بئر مياه ارتوازية في منطقة موشج التابعة لمديرية الخوخة، والتي من شأنها توفير أكثر من 30 ألف جالون مياه شرب نقية يومياً للمواطنين اليمنيين، وذلك بعد حفرها بدعم من هيئة الهلال الأحمر ضمن مبادرة "سقيا الإمارات".

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين، تفقد المهندس سعيد آل علي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي، يرافقه المهندس علي الحوسني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات والحلول التوربينية موقع محطة الكهرباء، التي تبنيها دولة الإمارات بقدرة 120 ميجاوات، وبتكلفة 100 مليون دولار في منطقة الحسوة في عدن.

واطلع الوفد على التجهيزات التي تجري حالياً في موقع تركيب المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والتي سيستفيد منها ما يقارب 2.5 مليون مواطن يمني.

كما سلمت "الهيئة" جمعية الطموح لرعاية المعاقين حركياً بالمكلا أدوات ومعدات لتجهيز مختبر مدرسي متكامل، إضافة إلى أثاث مكتبي وحقائب مدرسية وألعاب مخصصة لذوي الإعاقة، وأجهزة تكييف وتبريد، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية التي تقوم بها الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية عبر تقديم الدعم لمختلف شرائح المجتمع اليمني.

وافتتحت الهيئة مدرسة ثانوية تعز الكبرى بعد تأهيلها، والتي تعد أكبر مدرسة حكومية في محافظة تعز، إذ يزيد عدد الطلاب في الثانوية عن 4 آلاف طالب، كما نظمت الهيئة بطولة "عدن الرابعة للسباحة في المياه المفتوحة للمحافظات المحررة"، والتي يستفيد منها أكثر من 400 مهتم برياضة السباحة.