"الدفاع" تختتم مشاركتها في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:





اختتمت وزارة الدفاع مشاركتها في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك .

وقد مثل وفد وزارة الدفاع - المشارك ضمن وفد دولة الإمارات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - اللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة لوزارة الدفاع، والمقدم ركن بحري عبد الله المرزوعي مدير مكتب الوكيل المساعد للخدمات المساندة.

وفي إطار الحدث الأممي شاركت وزارة الدفاع في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العمل من أجل حفظ السلام والذي يعد جزءاً من مبادرة الأمين العام من أجل حفظ السلام"A4P" ، والتي أطلقت في 28 مارس 2018 للتوصل إلى فهم مشترك لإنجازات وتحديات حفظ السلام، فضلاً عن تجديد الالتزامات الفردية والجماعية للدول الأعضاء لتعزيز عمليات حفظ السلام على الأرض، وقد انضمت دولة الإمارات إلى إعلان "التزامات مشتركة بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام"، انطلاقاً من التزام الدولة التام تجاه تعزيز السلم والأمن الدوليين.

كما شاركت وزارة الدفاع في الاجتماع الرفيع المستوى حول مالي والساحل والذي ركز على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في مالي والساحل، حيث أشاد بيان الإمارات - الذي ألقاه اللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي خلال الاجتماع - بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مجموعة دول الساحل ومنها تشكيل القوة المشتركة وتبني مجلس الأمن القرار 2391، معرباً عن إيمان الإمارات بضرورة التصدي للتطرف والإرهاب أينما وجد.

كما وقعت وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لبناء قدرات النساء العاملات في مجال حفظ السلام بالمنطقة العربية، فيما شهد الوكيل المساعد للخدمات المساندة الجلسة الافتتاحية لقمة نيلسون مانديلا للسلام والتي عقدت بمشاركة نحو 130 من زعماء العالم.

كما حضر وفد الوزارة الفعالية التي نظمتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة لإطلاق "أكاديمية بادري الإلكترونية" المنصة الرقمية التعليمية المصممة لبناء القدرات .