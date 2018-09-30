قرقاش يبحث التعاون مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، السبت، روز ماري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات والأجهزة التابعة لها في مواجهة التحديات العالمية وبذل الجهود كافة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

من جانبها ثمنت المسؤولة الأممية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الأمن والسلام على الصعيد الاقليمي والدولي، من خلال تبنيها سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة تقوم على تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للعديد من دول العالم.