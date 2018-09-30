"الهلال الأحمر": قوافل غذائية للمكلا ودعم لمرضى الأورام في شبوة

الشارقة 24 – وام:

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها المتواصلة والمتنوعة على الساحة اليمنية، السبت، حيث بدأت في توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر الفقيرة بمديرية أرياف المكلا في حضرموت، استفاد منها 7 آلاف شخص، فيما وزعت 155 سلة غذائية على المرضى والعاملين في وحد علاج الأورام بمدينة عتق في محافظة شبوة.

وتفصيلاً وزعت الهيئة 155 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء للمرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام في مدينة عتق بمحافظة شبوة اليمنية، تأكيداً للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر للمراكز الصحية.

وفي هذا الصدد أكد سلطان النعيمي ممثل الهيئة في محافظة شبوة أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة المرضى وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة مرضى وحدة علاج الأورام وتوفير المواد التموينية الأساسية لهم.

من جهته أشاد الدكتور صالح المصواع مدير وحدة علاج الأورام بدور وجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم ومساعدة المراكز الصحية في المحافظة وبما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وتقدم عدد من المرضى بالشكر والتقدير لدولة الإمارات وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، معربين عن سعادتهم بالمساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم وصعوبة الظروف التي يعيشونها.

في سياق متصل بدأت الهيئة، السبت، توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بمديرية أرياف المكلا في حضرموت استفاد منها 7 آلاف شخص، حيث لم تمنع صعوبة الطريق الفرق من الوصول للكثير من الأماكن النائية خاصة تلك الواقعة بين الجبال وعلى مختلف الهضاب في أكثر مناطق حضرموت.

وأفاد محمد عبيد الشامسي ممثل الهيئة بأن توزيع هذه السلال يأتي ضمن الحملة الإغاثية العاجلة التي تستهدف مختلف مناطق حضرموت في إطار الدعم الإنساني من دولة الإمارات للمناطق اليمنية، مشيداً بجهود الفريق لإيصال تلك المعونات لمحتاجيها، معرباً عن سعادة فريق الهيئة بالبسمات التي يرونها ترتسم على وجوه المستفيدين من هذه المساعدات.

من ناحيته ثمن أحمد سليمان العكبري مدير عام مديرية أرياف المكلا الجهود المبذولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وما تقدمه الدولة من دعم مستمر، لتخفيف معاناة أهالي المحافظة، موضحاً أن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب.