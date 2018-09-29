شراكة بين الإمارات والأمم المتحدة لبناء قدرات المرأة العربية

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام، وهي المذكرة التي تم التوصل إليها تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وبفضل جهود مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمنطقة الخليج في دولة الإمارات.

أٌقيمت احتفالية التوقيع على مذكرة التفاهم بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وقع على المذكرة اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي الوكيل المساعد بوزارة الدفاع لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة نورة السويدي المدير العام للاتحاد النسائي العام، و فومزيلي ملامبو-نغكوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما حضر الاحتفالية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدولة الإمارات.

وسيبدأ برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام خلال شهر ينايرالمقبل، والذي سيشمل إقامة دورة تدريبية عسكرية أساسية مدتها ثلاثة أشهر للنساء المدنيات تليها دورة تدريبية في مجال حفظ السلام مدتها أسبوعين، وسيسهم هذا البرنامج في إعداد ضابطات الجيش للعمل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل كضابطات في الجيش وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المهتمات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، كما سيسهم البرنامج في النهوض بالأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 والتركيز بشكل خاص على أهمية بناء القدرات والتدريب.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل لحظة تاريخية في تاريخ الشراكة الممتد بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن دولة الإمارات ستواصل الدعوة إلى التمكين الكامل للمرأة تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وستعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات والاتحاد النسائي العام والشركاء في هيئة الأمم المتحدة للمرأة لضمان حصول النساء في المنطقة وجميع أنحاء العالم على التدريب الذي يحتاجونه للعمل في القطاع الأمني.

الجدير بالذكر أن هناك تاريخ طويل من الشراكات بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث كانت دولة الإمارات في طليعة الدول الداعمة والمساهمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ إنشائها في عام 2010.

كما شغلت دولة الإمارات عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأعوام من 2013 إلى 2018، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادي ورئاسة المكتب خلال هذه الفترة تم افتتاح مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي خلال عام 2016 من أجل مساعدة حملة الأمم المتحدة لدعم المرأة في المنطقة ودفع جهود الشراكة.