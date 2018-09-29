حمدان بن راشد يقبل استقالة مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم

الشارقة 24:

قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الرياضي، استقالة مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، وأمر سموه بتشكيل مجلس جديد.

يتألف من عبد الرحمن أبو الشوارب رئيساً، وطارق يوسف الجناحي نائباً للرئيس وعضوية ثابت سهيل ثابت وعادل محمد شاكري وجمعة سعيد حمد الكتبي وراشد مرزوق بخيت ود. حمد رحمة الفلاسي عضواً ومديراً تنفيذياً.

وشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق لشركة النصر لكرة القدم على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، مؤكداً أن المرحلة الحالية التي يمر بها "العميد" تتطلب بذل المزيد من الجهد وتطوير آليات ونمط العمل من جميع الأطراف لتحقيق النتائج الإيجابية التي تخرج الفريق من دوامة النتائج السيئة التي تعرض لها خلال المباريات الأربع الأولى في الموسم الكروي.