عبد الله بن زايد يلتقي نائبة رئيس كوستاريكا

عبد الله بن زايد خلال لقائه مع نائبة رئيس كوستاريكا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع ابسي كامبل بار نائبة رئيس كوستاريكا، وزيرة الخارجية، على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها بين دولة الإمارات وكوستاريكا على مختلف الأصعدة.

كما تم استعراض وجهات النظر إزاء جملة من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وجدول أعمال الأمم المتحدة.

حضر اللقاء سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.